Главная страница

 
Вход
Логин:

Пароль:

запомнить пароль

Регистрация
Забыли пароль?

Здравствуйте
ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ сайта Костанай-Online Каждый из вас, уважаемые посетители сайта 'Костанай-Online', может стать нашим соавтором!

Пишите нам об общественно значимых событиях, происходящих вокруг вас, в разделе "Новости" в категории "ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" здесь >>

2017-01-04 06:45 - Китай запустил поезда в Великобританию через Казахстан
Новость сообщил RTCдругие новости (www.tengrinews.kz)
 С начала 2017 года появилась новая услуга грузоперевозок между китайским городом Иу
 продолжение...

2017-01-04 06:21 - До конца недели в Костанайской области сохранится теплая погода
Новость сообщил RTCдругие новости (газета "Наш Костанай")
газета Такое температурное повышение синоптики называют аномальным
 продолжение...

2017-01-03 03:02 - В Астане приостановились поставки хлеба в магазины
Новость сообщил RTCдругие новости (Казинформ)
КазинформВ ряд столичных магазинов из-за праздника приостановились поставки свежего хлеба
 продолжение...

2017-01-03 02:56 - Уплатить налоги на имущество и землю можно годом позже
Новость сообщил RTCдругие новости (газета "Наш Костанай")
газета Это стало возможно после внесения поправок в Налоговый кодекс РК,
 продолжение...

2017-01-03 02:54 - «Шелковый путь-2017» будет проходить по Костанайской области
Новость сообщил RTCдругие новости (газета "Наш Костанай")
газета 10 января начнут приниматься заявки для участия в VII международном ралли-рейде
 продолжение...

2017-01-02 05:27 - Более 180 человек пострадали в Италии в новогоднюю ночь
Новость сообщил RTCдругие новости (газета "Костанайские Новости")
газета Во время традиционного запуска петард и фейерверков
 продолжение...

2017-01-02 05:26 - Расулу Мирзаеву пытались сломать ноги и задушить его цепью
Новость сообщил RTCдругие новости (www.tengrinews.kz)
 Как сообщалось ранее, в ночь на 31 декабря на Мирзаева напали в его квартире в Москве
 продолжение...

 Просмотреть архивированные новости>>
Последние статьи
0000-00-00 - Атмосфера уюта - 
0000-00-00 -  - 
Кустанай
Карта Костаная
Карта области

Menu

Главная страница
Новости
Статьи
Форум
Фото дня
Регистрация
Статистика
Напишите нам

Счетчик посещений

Наши партнеры
Помогите детям

Banner

2003 © Interstan® . 