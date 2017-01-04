Главная страница

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2017-01-04 06:45 -
Китай запустил поезда в Великобританию через Казахстан
Новость сообщил
RTC
другие новости (www.tengrinews.kz)
С начала 2017 года появилась новая услуга грузоперевозок между китайским городом Иу
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2017-01-04 06:21 -
До конца недели в Костанайской области сохранится теплая погода
Новость сообщил
RTC
другие новости (газета "Наш Костанай")
Такое температурное повышение синоптики называют аномальным
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2017-01-03 03:02 -
В Астане приостановились поставки хлеба в магазины
Новость сообщил
RTC
другие новости (Казинформ)
В ряд столичных магазинов из-за праздника приостановились поставки свежего хлеба
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2017-01-03 02:56 -
Уплатить налоги на имущество и землю можно годом позже
Новость сообщил
RTC
другие новости (газета "Наш Костанай")
Это стало возможно после внесения поправок в Налоговый кодекс РК,
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2017-01-03 02:54 -
«Шелковый путь-2017» будет проходить по Костанайской области
Новость сообщил
RTC
другие новости (газета "Наш Костанай")
10 января начнут приниматься заявки для участия в VII международном ралли-рейде
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2017-01-02 05:27 -
Более 180 человек пострадали в Италии в новогоднюю ночь
Новость сообщил
RTC
другие новости (газета "Костанайские Новости")
Во время традиционного запуска петард и фейерверков
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2017-01-02 05:26 -
Расулу Мирзаеву пытались сломать ноги и задушить его цепью
Новость сообщил
RTC
другие новости (www.tengrinews.kz)
Как сообщалось ранее, в ночь на 31 декабря на Мирзаева напали в его квартире в Москве
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